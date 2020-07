La fumata è di un grigio scuro, anche se ancora non è totalmente nera. ​La Roma continua a scontrarsi ancora sul muro del Manchester United per il riscatto di Chris Smalling. Oggi la trattativa per discutere del futuro dell'inglese doveva subite una impennata, ma non è andata così e ora è a serio rischio anche l'impiego di Smalling contro il Siviglia il prossimo 6 agosto in Europa League.



RICHIESTE - La Roma, tramite Franco Baldini e Guido Fienga, ha provato a rinnovare il prestito di Smalling sia per l'estate sia per il prossimo anno con un'offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto sui 18 milioni. Ma il Manchester United non farà sconti e vuole 20 milioni di euro subito, senza sconti o formule alternative anche perché sul difensore è forte il pressing di un paio di club di Premier tra cui il Tottenham di Mourinho. La cifra è ritenuta alta a Trigoria per un giocatore di 30 anni, per questo si sta valutando la pista che porta a Vertonghen. L'ottimismo di un paio di settimane fa si sta trasformando sempre più in pessimismo nonostante il giocatore stia premendo per restare nella capitale rinunciando anche a mezzo milione di ingaggio. Difficile pure che lo United, possibile avversario della Roma in Europa League, decida di concedere il lusso del rinnovo del prestito per una settimana ai giallorossi.