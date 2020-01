Laè furiosa conper il mancato ok allo scambioe secondo quanto appreso daha negato il permessodi svolgere ulteriori test atletici per il terzino giallorosso. La trattativa è a un passo dal saltare.Già nel corso della serata di ieri erano emerse importanti problematiche legate alle condizioni atletiche diconche ha frenato l'affare e ha chiesto tempo per valutare sia il giocatore che eventuali formule differenti ().Laha finora negato ogni possibilità di trasformare i prestiti da obbligo di riscatto in diritto di riscatto e l'agente dei due giocatori,è al lavoro per provare a ricucire lo strappo avvenuto nella mattinata e cercare di