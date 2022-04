Dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio contro la Salernitana, le possibilità di vedere Carlos Pérez con la Roma anche il prossimo anno sono in aumento. Come racconta AS, c'è molto rispetto tra il giocatore e Josè Mourinho ma non è scontato che rimanga nella capitale. Il quotidiano spagnolo fa sapere che ci sono diverse squadre in Bundesliga interessate allo spagnolo, una di queste è il Bayer Leverkusen.