Il futuro di Justin Kluivert non è ancora sicuro. L'attaccante del Valencia in prestito dalla Roma è uno dei punti cardine del club, nonostante l'annata disastrosa. Gli spagnoli sono intenzionati a proseguire con la sua permanenza, ma dipenderà molto dall'andamento economico della squadra di Ruben Baraja. Secondo Fichajes, l'Ajax sta pensando di riportare in patria il figlio di Patrick. Il prezzo del riscatto è fissato a 15 milioni di euro.