è autore di una splendida parata nel secondo tempo su un colpo di testa di Miranchuk, un intervento decisivo che permette alla Roma di proteggere l’1-0 fino al triplice fischio dell’arbitro.dei tre difensori della Roma è quello che questa sera è un po’ più in difficoltà. Ma la sua prestazione è comunque sufficiente.non permette mai a Sanabria di entrare in possesso del pallone. Gioca una partita praticamente perfetta in fase difensiva e, nella ripresa, sfiora anche il gol di testa su azione d’angolo.: inizia la partita intercettando un pallone in acrobazia e riuscendo anche a controllare perfettamente, una giocata che gli fa guadagnare gli applausi dei tanti tifosi giallorossi presenti. La prosegue con una prova fatta di grande attenzione.parte forte andando a intercettare un pallone nella trequarti campo avversaria e procurandosi il calco di rigore poi trasformato da Dybala. Un po’ in difficoltà in fase difensiva ma la sua prestazione è comunque buona.fa valere la sua fisicità in mezzo al campo avendo anche spesso la meglio negli uno contro uno con gli avversari. E’ importante anche quando difende e aiuta la squadra.: corre tantissimo e si fa apprezzare per il suo dinamismo. Vince molto duelli in mezzo al campo e aiuta anche la squadra in fase offensiva con i suoi costanti inserimenti.sulla corsia di sinistra gioca una gara attenta in fase difensiva anche se è un po’ meno propositiva rispetto al solito.è sfortunato il numero 18 della Roma che, nel corso della ripresa, è costretto a lasciare il campo a causa di un infortunio alla spalla. Fino a quel momento, però , non si era visto molto ed era stato ben controllato dai difensori del Torino.(Dal 29’ s.t.fa valere i suoi muscoli nel finale): è uno dei giocatori della Roma che contro il Torino convincono di meno, si vede poco e non riesce a far valere le proprie qualità.(Dal 25’ s.t.: è autore di qualche buono spunto): è perfetto quando a inizio partita si presenta sul dischetto: batte Milinkovic-Savic e permette alla Roma di incanalare immediatamente sui binari giusti la partita. Aiuta molto la squadra anche in fase di non possesso(Dal 38’ s.t.sorprende con l’esclusione in contemporanea sia di Abraham che di Belotti ma il risultato finale gli dà ragione. La partita per la Roma si mette subito bene con il rigore trasformato da Dybala, poi i giallorossi amministrano bene fino alla fine.