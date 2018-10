Con l’addio di Umberto Gandini, la posizione di amministratore delegato a Trigoria è rimasta scoperta. Stando alle parole dell’ex dirigente romanista, i giallorossi non sono intenzionati a colmare questo vuoto al momento. “Si interessa in particolare di alcuni settori e si è arrivati ad un punto in cui preferiva un rapporto diretto col management e non mediato da un amministratore delegato” ha detto Gandini a Radio 1.“Con la Roma era arrivato a compimento un processo grazie al quale poteva venire meno la figura dell’amministratore delegato – ha proseguito l’ex ad romanista -. Dall’altro lato c’era la possibilità di tornare a Milano e dal punto di vista personale mi interessava., ci siamo rincorsi lungamente poi con il nuovo Ad Ivan Gazidis abbiamo valutato che non fosse idoneo e per il momento non tornerò. Non dovreste chiedere a me, ma alla proprietà perché non sono tornato. Gazidis è un grandissimo professionista, è stato la prima scelta di chi guida il fondo Elliott e aveva espresso un interesse ad una collaborazione. Poi il tempo che è passato dalle intese all’accordo con Gazidis ha permesso che la società Milan si consolidasse in modo da non prevedere un numero 2″.