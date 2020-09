Il Genoa è vicinissimo a Karsdorp, tanto che l’affare sarebbe addirittura in chiusura già oggi. L’olandese si trasferirà al Grifone in prestito con diritto di riscatto per 7 milioni, che può diventare obbligo a seguito di determinate presenze.



In uscita verso la serie B Asencio richiesto dal Lecce, Jaroszynski al Pescara e Cambiaso all'Empoli.