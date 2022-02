Una stagione turbolenta per la Roma sotto il punto di vista arbitrale, scrive Il Tempo. Portare a "casa", come consulente, uno come Calvarese potrebbe non portare a nulla. L’ex arbitro è stato protagonista di un episodio dopo la partita contro il Genoa, in particolare per il rosso rimediato da Zaniolo. Calvarese sarebbe sceso negli spogliatoi per andare nello stanzino di Abisso, direttore di gara della partita, per capire che cosa avesse scritto nel referto dopo il cartellino. Lo stesso Calvarese, è stato ascoltato ieri in Procura Federale in merito all’inchiesta aperta dopo la denuncia di Abisso. L’ex arbitro ha chiarito la sua posizione e nei prossimi giorni dovrebbe essere ascoltato anche il gm Pinto.