Si intrecciano in più nodi le trattative di mercato tra Bologna e Genoa.

Se da una parte i felsinei proseguono nel proprio corteggiamento nei confronti dell'attaccante dei liguri Christian Koaume, dall'altra i due club rossoblù potrebbero darsi battaglia per un obiettivo comune.



Entrambe le società sono infatti sulle tracce di Gerson, centrocampista brasiliano della Roma. L'avventura del 22enne mancino alla Fiorentina, dove ha giocato in prestito nell'ultima stagione, sembra essersi ormai chiusa definitivamente ma difficilmente il ragazzo dopo aver fatto rientro alla base giallorossa farà parte della rosa di Fonseca. Più probabile per lui l'ipotesi di un altro trasferimento temporaneo in un club che possa garantirgli un minutaggio costante.



In tal caso Bologna e Genoa si sono già dichiarate disponibile a dargli una possibilità.