Si apre allo Stadio Olimpico di Roma la prima giornata del campionato 2019/2020 per i padroni di casa dellae per il. Una sfida ricca di novità rispetto alla passata stagione a partire dai due allenatori con Pauloa guidare i giallorossi e il grande ex, Aurelio, sulla panchina rossoblù.Tutti i fari saranno ovviamente rivolti all'attacco giallorosso dove, rimasto nonostante il pressing dell'Inter e forte di un ricco rinnovo di contratto è chiamato subito a fare la differenza e trascinare i suoi. Attesa invece per i colpi di mercato delche ha cambiato volto soprattutto a centrocampo grazie agli acquisti di(4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko.(3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zapata; Romulo, Schone, Radovanovic, Lerager, Criscito; Pinamonti, Kouamé.​