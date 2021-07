Nell'affare col Genoa per Shomurodov potrebbe rientrare anche il giovane Gabriele Cagia, classe 2004, reduce da ottime stagioni nelle giovanili del Grifone, che gli sono valse anche le chiamate delle varie Under della Nazionale, e prima, da più piccolo, passato anche per il settore giovanile dell'Inter. Insomma, tra Roma e Genoa, probabilmente, Shomurodov sarà il piatto principale ma, dopo le indiscrezioni di contropartite romaniste come Bove, Zalewski o Ciervo, sono previste altre "portate" che condiranno l'affare.