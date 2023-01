Nell’intervallo di Roma-Genoa Josè Mourinho ha fatto il primo cambio: fuori Pellegrini, dentro Dybala. Motivo? Il centrocampista aveva sentito tirare il flessore cercando di fermare Sabelli. Per questo, non ha battuto gli ultimi calci d’angolo e Josè Mourinho non ha voluto rischiarlo per precauzione. Così, a inizio secondo tempo è entrato Dybala.