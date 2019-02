Avanti insieme. La Roma si gode il talento di Nicolò Zaniolo e non vuole rischiare di perderlo. Per questo si è già messa al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto, più lungo e più ricco. Cercando di zittire così le voci di mercato sull'interesse della Juventus per il centrocampista ex Inter. Attualmente sotto contratto fino a giugno 2023 con un ingaggio da 700mila euro netti a stagione. Secondo il Corriere dello Sport, i giallorossi gli offrono un anno in più (2024) e un aumento fino a 2 milioni netti più bonus. E' diventata la priorità del ds Monchi e del presidente Pallotta, che vuole farne un leader.