Non arrivano buone notizie sul fronte Chris Smalling per la Roma. Lo United continua a chiedere 20 milioni per il suo riscatto e la dirigenza avrebbe individuato in Dejan Lovren, 30 anni, rincalzo di prestigio del Liverpool, il profilo giusto per sostituire il centrale inglese. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2021 e i giallorossi sperano in una cifra abbordabile, grazie anche ai buoni rapporti che ci sono da tempo tra i due presidenti.