Lo studente preferito del professore non può che restare in classe. Sergio Oliveira ha un futuro garantito nella Roma di Mourinho. Non sarebbe qui se l’allenatore fosse un altro - i due condividono anche il procuratore Jorge Mendes - ed è stato più facile arrivare in giallorosso anche grazie al dirigente suo connazionale, Tiago Pinto, che ha trattato con il Porto un affare a «tappe», scrivono sul Tempo. Perché quel diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro è molto più di un’opzione. Si può dire con una discreta sicurezza, salvo incidenti di percorso di varia natura, Sergio Oliveira in estate verrà acquistato a titolo definitivo dalla Roma, pronta a garantirgli anche un aumento di stipendio rispetto a quello attuale, grosso modo la stessa cifra che guadagnava al Porto