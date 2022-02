Come scrivono in Germania, sono partiti i contatti tra la Roma e Matthias Ginter, difensore centrale di proprietà del Borussia Mönchengladbach col contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Secondo quanto riferisce la Bild, ci sono già stati contatti telefonici tra Mourinho e Ginter, con la Roma che diventa una seria opzione per il futuro del difensore centrale. In corsa per Ginter ci sono anche Inter e Barcellona.