Steven Nzonzi è arrivato al Rennes in prestito lo scorso 31 gennaio, ma il club francese sa che lo avrà a disposizione anche il prossimo anno: con il terzo posto in campionato è scattato il rinnovo automatico del prestito. “Di questo sono molto felice – ha detto il giocatore a Ouest-France – perché qui mi trovo benissimo, visto che posso giocare con continuità“. Arrivato a Roma per oltre 26 milioni più 4 di bonus, potrebbe essere rivenduto entro il 30 giugno 2021 a titolo definitivo per 13 milioni.