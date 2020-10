Sorteggio facile per ladiche dall'alto della prima fascia ha evitato il Leicester. L'avversario più insidioso sono iun anno fa e ilEcco le loro schede: van Ballmoos; Hefti, Lustenberger, Camara, Lefort; Sierro, Martins Pereira, Aebischer; Fassnacht, Nsame, Moumi Ngamaleu.E’ Jean-Pierrela punta di diamante degli svizzeri. Una crescita costante quella del ragazzo didopo gli esordi poco convincenti in Francia tra Angers e Amiens. A Ginevra cambiò completamente il suo destino e stravinse la classifica dei marcatori con ben 23 centri, ma il tutto non bastò ai granata per ottenere la promozione. Il passaggio inperò non tardò ad arrivare e l’ambizioso Young Boys aveva trovato in Nsame l’uomo giusto per affiancare in attacco Hoarau e tornare a vincere. Oggi è lui il bomber del club.Campionissimi di Svizzera con 8 punti di vantaggio sul San Gallo i ragazzi di Seoane sono stati eliminati sul filo di lana nelle qualificazioni di Champions dal Midtjylland “retrocedendo” così in seconda fascia di Europa League.Nessun precedente se si esclude l’amichevole per la Coppa delle Alpi del 1960 quando i giallorossi superano 1-0 gli svizzeri all’andata per poi pareggiare 2-2 al ritorno.Balgradean; Susic, Burca, Vinicius, Camora; Bordeianu, Hoban, Djokovic; Deac, Rondon, Paun.: Difficile trovarne una dopo l’addio di Traorè e dell’attaccante Țucudean. Nel club dell’ex genoano Petrescu occhio a(francese, 34 gol dal 2016 a oggi), giustiziere della Lazio nell'ultima edizione. Il prospetto più interessante in una rosa molto giovane è quello del terzino destro Cristianche nel 2014 è divenuto il più giovane esordiente con la maglia della nazionale rumena (17 anni).: Anche il Cluj, campione di Romania in carica, è stato estromesso dai preliminari di Champions, dalla Dinamo Zagabria; la qualificazione in Europa League è arrivata grazie alle vittorie contro Djurgarden e KuPS. L’allenatore è Dan Petrescu, che in Italia, da giocatore, ha indossato le maglie di Foggia e Genoa.Sono quattro e tutti prestigiosi. Nel senso che i due club si sono affrontati in Champions. Nel 2008 la Roma perse all’andata in Romania per 2-1 per poi vincere 3-1 al ritorno con doppietta di Brighi e perla di Totti. Due anni dopo altro incrocio sempre ai gironi: 1-1 all’andata (gol di Borriello) e vittoria per 2-1 al ritorno (Borriello e Mexes).: Busatto; Matthelj, Galabov, Antov, Mazikou; Geferson, Youga; Yomov, Sankharé, Henrique; Sowe.:Il CSKA, terzo nell’ultima Efbet Liga, è partito dal primo turno preliminare e ha eliminato nell’ordine: Sirens, Bate Borisov, Torshavn e Basilea. Una scalata clamorosa che però si è fatta sentire a livello nazionale, perché la vittoria manca da fine agosto e nelle ultime tre gare, per gli uomini di Stamen Belchev, sono arrivati due pareggi e una sconfitta.Dal 2019 una delle stelle è Stefano, promessa mai sbocciata della Juve primavera con la nomea di giramondo (in passato ha giocato in Olanda con Den Bosch e Go Ahead Eagles).Uno storico nel 1983 quando la Roma superò i bulgari in coppa dei Campioni negli ottavi di finale per 1-0 sia all’andata che al ritorno grazie ai gol di Graziani e Falcao. Sarà una delle tappe verso la finale poi persa col Liverpool. Altro precedente nel girone di Europa League del 2009. Anche in questo caso due vittorie: il 2-0 all’andata con gol di Perrotta e Okaka; lo 0-3 al ritorno con doppietta di Cerci e rete del giovanissimo Scardina.