La Roma sta pensando di reintegrare in rosa Federico Fazio. Attraverso i suoi avvocati, il difensore ha fatto sapere alla società di non essere più disposto ad allenarsi a parte, e secondo il Corriere dello Sport verrà accontentato per evitare una causa in tribunale. Il giocatore rimane comunque in uscita dai giallorossi, che a gennaio proveranno a trovargli una sistemazione.