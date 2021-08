Nonostante diversi ottimi colpi come quelli die l'ultimo arrivato– subito grande protagonista nella prima giornata – il mercato dellasembra ancora incompleto. Prima della gara contro la Fiorentina,in conferenza stampa ne ha parlato così: “Il nostro mercato è stato di reazione perché abbiamo perso due giocatori che non ci aspettavamo, per questa ragione non abbiamo preso qualche calciatore che nella mia analisi sarebbe importante per equilibrare la nostra rosa”. Il tecnico portoghese ha anche riconosciuto gli sforzi della società, che ha reagito ai problemi dei due giocatori in questione (). Il nodo principale per quanto riguarda il mercato in entrata è collegato a quello in uscita,– I giallorossi dovevano sfoltire ampiamente la squadra, un compito non facile che spettava a. Il direttore sportivo portoghese è riuscito a sistemare alcuni dei giocatori più importanti che non rientravano nel progetto tecnico, come(passato al Nizza),(andati al Marsiglia) eceduto in prestito con diritto di riscatto al Milan. Oltre a questi, hanno lasciato anche, tutti e tre andati via gratis. Il classe 2000è stato piazzato in prestito al Nancy proprio negli scorsi giorni, stesso discorso per('97) passato allo Zurigo. Sicuramente un discreto lavoro quello di Thiago Pinto, ma la società sta cercando di sfruttare gli ultimi giorni di mercato per completare il fronte esuberi.– Sonoi giocatori ancora rimasti in rosa da provare a piazzare nelle ultime ore di mercato. Nzonzi percepisce circa, la società punta alla rescissione perché non sono arrivate offerte, ma lui non vuole rinunciare allo stipendio rimanente e chiede una buonuscita.: nessuno si è presentato a Trigoria con offerte per l'argentino, che prendee chiede una buonuscita per risolvere il suo contratto. Olsen è l'unico che ha avuto diversi interessamenti importanti, soprattutto dalla Premier League, ma l'ultimo – quello dello– non convince del tutto il portiere svedese. Rimane Fazio, che ha ricevuto una proposta delche però non ha ancora accettato, e Santon, su cui ci sono gli interessamenti dalla Turchia dele dell'. Sono attese offerte, quindi, per loro due, sperando che vadano a soddisfare entrambe le parti per liberarsi e iniziare un nuovo capitolo. Tutti questi esuberi bloccano, ovviamente, il mercato in entrata: