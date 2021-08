.'C'era un tifoso, qui nelle remote lande marine in cui sono (felicemente) confinato, che la canticchiava stamane. Come si diceva una volta, sulle note di un vecchio hit di Alan Sorrenti, 'Dammi il tuo amore'. La fantasia di un tifoso, un pizzico di conoscenza musicale anni '80 et voilà, il gioco è fatto. Un piccolo aneddoto per incorniciare la pazzesca gioia dei tifosi romanisti – mi prendo la libertà di fare del tifoso canterino l'ambasciatore del sentimento giallorosso – per la pazzesca notte di Tammy Abraham.Certo poi c'è Jordan, che corre come quella F1 che portava il suo nome, segna e risegna e conferma che il centrocampista numero uno negli inserimenti e ancora e sempre lui.E poi c'è Rui Patricio, già idolo delle tifose, ma soprattutto e finalmente efficace interprete della sicurezza tra i pali.. Tutto molto bello, tutto molto figo, certo.. Il che dà l'idea del work in progress romanista, un aspetto tipico del calcio d'agosto, senza alcun dubbio. Però l'organizzatissima Fiorentina di Italiano, ha già messo a nudo una delle possibili fragilità romaniste e cioè la tenuta di un centrocampo che ha bisogno di un regista alla Xhaka - c'è poco da discutere – e per ora messo su un po' di ripiego, con Cristante ammirevole per sacrificio ma certo non di ruolo lì dove Mou vuole regia e schermo per la difesa.E non è un caso che Mou abbia sottolineato come Tammy e Shomu non possano ancora giocare insieme. Lo ha fatto proprio perchè non ci sarebbe equilibrio di squadra, almeno per ora. Il mercato riserverà delle sorprese? Vediamo. Certo,