Dodici milioni più bonus. Tanto dovrebbe entrare nelle casse della Roma per Maxime Gonalons. E' questa la cifra offerta nelle ultime ore dal Crystal Palace per il centrocampista francese arrivato un anno fa dal Lione.



I SOSTITUTI - Monchi ha preso qualche ora di tempo per rispondere al club inglese, ma la trattativa pare ben avviata e apre un altro capitolo del mercato romanista. Con la cessione di Gonalons, infatti, si aprono le porte per uno tra N'Zonzi e Herrera già cercati dal ds per rinforzare il centrocampo. Il francese ha una clausola rescissoria di 35 milioni, il messicano di 40 ma entrambi possono essere presi a 30 milioni. N'Zonzi al momento pare in vantaggio anche perchè fu Monchi a portarlo al Siviglia nel 2015.