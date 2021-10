Guido Fienga dice addio alla Roma. Il comunicato di commiato del dirigente italiano più importante del club giallorosso arriverà a Borsa chiusa. Dopo le 18. Un fulmine a ciel sereno quello relativo alle dimissioni del Chief Operating Officer (abbreviato CEO) che in questi anni ha scalato diverse posizioni di potere all’interno della società fino a diventare l’uomo di riferimento nel passaggio di consegne tra la gestione Pallotta e quella dei Friedkin.



L'ASCESA - Fienga, entrato come advisor del settore comunicazione nel 2013, si è occupato del calciomercato due estati fa e ha gestito gran parte della scarna comunicazione aziendale di questi anni. Anche quando i tempi erano duri come nei giorni successivi al mancato rinnovo di Daniele De Rossi o a quelli del mancato esonero di Fonseca. Il suo addio arriva prima del previsto (si vociferava di una separazione dopo Natale) e prefigura una nuova entrata nel club. Si tratta di un americano che ha lavorato in Pirelli, il nome sarà svelato a breve. Attivo da anni nel settore delle comunicazioni, Fienga è arrivato appunto alla Roma nel 2013, quando ha lanciato il progetto media del club giallorosso, uno dei fiori all'occhiello del nuovo corso voluto da Pallotta. In precedenza, tra le avventure di Fienga si segnalano varie start up di successo come Wasserman Media Group e Wind.