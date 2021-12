La Roma è a caccia di un vice Karsdorp. E Henrichs, terzino destro in forza al Lipsia, sembrerebbe intenzionato a lasciare il club tedesco. Il classe '97, secondo quanto riporta rblive.de starebbe spingendo per la cessione già per il mercato di gennaio. Acquistato in estate dal Monaco, il calciatore non ha trovato sufficiente spazio finora in stagione.