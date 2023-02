Il messaggio di Mourinho ai Friedkin, poi le dichiarazioni di Dybala. Nuove incertezze agitano la Roma e finiscono in primo piano anche tra i bookmaker, che aprono nuovi scenari al futuro dei due giallorossi. Il primo riguarda lo Special One, ancora in attesa di confrontarsi con la proprietà e per il quale torna all'orizzonte il Chelsea: per gli esperti i Blues sono infatti la prima scelta (a 4,35) in caso di addio alla Roma a fine stagione, seguiti dal Newcastle (7,50) e dal Brasile (8), che già si erano fatti avanti per l'allenatore portoghese. Sirene Premier anche per Dybala, insieme al ritorno di fiamma con l'Inter, a cui il giocatore era stato vicino la scorsa estate: in quota il trio formato dai nerazzurri, dal Manchester United e dal Newcastle è dato a 5,50, ma gli analisti non escludono il colpo a sorpresa dell'Atletico Madrid (8), mentre pagherebbe 15 volte la posta il ritorno alla Juventus.

