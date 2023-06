Il West Ham è ancora da convincere, ma dai bookmaker filtra ottimismo per il trasferimento di Gianluca Scamacca alla Roma. Il sì del giocatore al ritorno a Trigoria, dopo l'esperienza nel vivaio fino al 2015, danno uno scossone deciso alle quote, con il club capitolino che irrompe in tabellone ed è ora favorito per l'attaccante: l'arrivo alla Roma è infatti offerto a 1,25, con gli inglesi più lontani a 3,75. Perde terreno anche l'ipotesi Juventus, su cui pure erano circolate indiscrezioni a inizio mese: i bianconeri sono solo a 9,50, seguiti dal Milan a 13, e dall'Inter a 21 volte la posta.