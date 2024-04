Roma, i dolori del giovane Huijsen: l'errore di Udine e la bocciatura di De Rossi

I dolori del giovaneproprio nel giorno del suo 19° compleanno. Il difensore olandese (naturalizzato spagnolo) ieri si è resto protagonista di un errore grossolano che è costato lo svantaggio momentaneo contro l'Udinese prima del pari di Lukaku e della sospensione per il caso Ndicka. Un errore enorme, non l'unico in partita a dire il vero. CIl tecnico prima del match aveva parlato di "giocatori sotto esame". Tra loro c'era proprio Huijsen che ha però sbagliato totalmente approccio alla gara.

Una discesa lenta quella dello juventino iniziata. La Roma da tempo ha rinunciato a trattare con la Juve per un eventuale rinnovo del prestito o riscatto. Eppure la stima diprima ("Sarà uno dei migliori del mondo") e De Rossi poi ("Gli chiederemo i biglietti per le finali di Champions") sembravano prospettare tutta un'altra storia.Il ragazzo è arrivato a gennaio in giallorosso dopo aver lasciato sull'altare proprio il Frosinone. Impossibile dire di no alla Roma di Mou. La formula è quella del prestito secco a cifre che variavano a seconda delle presenze in campo del difensore.Oggi nessuno a Trigoria metterebbe quella cifra sul piatto e anche la tifoseria non ha preso bene l'errore di ieri a Udine. Non tanto per la defezione tecnico quanto per l'atteggiamento mostrato da Huijsen per tutto il primo tempo. Difficilmente De Rossi lo riproporrà tra i titolari, di sicuro non in Europa League dove è escluso dalla lista Uefa. Insomma, la breve storia sembra accorciarsi ancora di più.