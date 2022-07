Come raccontato ieri da calciomercato.com, la Roma sta pensando per la difesa a Dan Axel Zagadou, svincolato dopo non aver rinnovato il contratto con il Borussia Dortmund. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds giallorosso, Tiago Pinto, ha dubbi riguardo la tenuta fisica del giocatore, che in passato ha avuto diversi problemi.