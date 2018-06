La Roma, si sa, è da tempo interessata a Ziyech dell'Ajax. Nelle ultime ore però Monchi e Di Francesco sembrano nutrire dubbi sul marocchini nato in Olanda. E non tanto per la scialba prestazione contro l'Iran. Ziyech, infatti, sarà assente per quasi due mesi durante la Coppa D'Africa, una competizione che in passato ha tolto alla Roma Gervinho e Salah in momenti cruciali della stagione. Inoltre non convince l'utilizzo di Ziyech come mezz'ala nel 4-3-3 e ovviamente anche le difficoltà per arrivare al suo cartellino visto che l'Ajax al momento non intende venderlo per meno di 40 milioni. Così ha ripreso quota il nome di Pastore del Psg e quello di Bruno Fernandes.