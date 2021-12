I Friedkin continuano a lavorare per il futuro della Roma anche in ottica di investimenti immobiliari. Dan e Ryan, infatti, hanno visionato e sarebbero in trattativa per una struttura ultra moderna da 3000 metri quadri e da 1 milione di euro di affitto annuo con parcheggio privato e spazi verdi che si trova in zona Laurentina, più precisamente in via Paolo di Dono 3. Il motivo? I Friedkin vorrebbero inaugurare una nuova sede amministrativa.