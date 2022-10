La Roma è al lavoro per ripagare il bond da 275 milioni di euro emesso nel 2019 e per rifinanziare il proprio debito. Come riporta il sito Calcio e Finanza il club giallorosso è intenzionato a ripagare in anticipo gli investitori istituzionali che avevano aderito all’offerta, rispetto alla scadenza prevista per il 2024.Commenta per primoIl rimborso del bond sarà comunque subordinato all’accesso a fondi sufficienti ottenuti da una nuova operazione di finanziamento del debito. L’accordo entrerà in vigore il 27 ottobre, mentre il riscatto e conseguente pagamento agli investitori è previsto per il 26 ottobre. Una parte del riscatto sarà finanziata anche tramite la liquidità disponibile. Il prezzo di rimborso delle obbligazioni comprenderà il 101,28125% dell’importo principale dei titoli da rimborsare, pari a 266.572.250 euro, oltre agli interessi maturati e non pagati e importi aggiuntivi, se presenti, dal 30 giugno 2022 alla data del rimborso (esclusa però la data stessa) pari a 4.383.925 euro.