Si avvicina la chiusura del periodo di adesione all’Opa lanciata dai Friedkin dopo l’acquisto della Roma. L’obiettivo dei nuovi proprietari texani, che hanno in mano l’86,577% della società, è quello di arrivare al delisting, facendo uscire il titolo dalla Borsa (ieri +3,74% a 0,1444 euro per azione). Al termine fissato per il 6 novembre manca una sola settimana e per il momento sono arrivate 857.543 adesioni (più 65.963), un totale pari all’1,016% delle azioni della società giallorossa.