Ceduto Kevin Strootman a mercato chiuso per l'Italia, la Roma ha solo incassato senza reinvestire. Come scrive Il Tempo, i soldi dell'olandese serviranno nel mercato invernale per arrivare a uno degli obiettivi sull'agenda di Monchi: Lainez, Tonali e de Ligt i nomi, con il difensore dell'Ajax che sembra fuori portata.