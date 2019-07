Non si trova una soluzione per Gerson. Il brasiliano, reduce dal prestito di un anno alla Fiorentina, è momentaneamente tornato alla Roma e ha svolto anche le visite mediche di rito a Villa Stuart. Sembrava fatta però per un suo addio verso la Russia alla Dinamo Mosca per 10 milioni, ma sono sorte delle complicazioni che stanno mettendo a rischio la trattativa. Il brasiliano, che in passato fece saltare all'ultimo secondo la trattativa col Lille, non è convinto dalla destinazione.