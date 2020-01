Da ieri è online la petizione per cambiare il nuovo logo, mai andato giù a parte dei tifosi. Con l’addio di Pallotta la Curva si farà sentire I tifosi della Roma rivogliono il vecchio stemma. Da ieri dal cuore della Curva Sud è partita la petizione, online su change.org, per chiedere a Friedkin di abbandonare il nuovo logo. In poche ore le firme sono arrivate già a 3000.