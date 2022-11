Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Ludogorets: "Abbiamo vinto 3-1, la squadra non era sbilanciata. Abbiamo giocato uomo contro uomo, come ci ha chiesto il mister".



MONDIALE - "Il mio focus è sulla Roma, sono qui per lavorare al massimo. Se andrà al Mondiale sarò contento, ma ora la mia testa è qui".



OBIETTIVI - "Continuare era il nostro obiettivo. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato, domenica c'è il derby. Ci siamo abituati, è dall'inizio che quasi ogni tre giorni giochiamo. Dobbiamo recuperare velocemente".



ZANIOLO - "È fortissimo, mi piace tanto. Adesso è tornato a segnare e gli farà bene. Da qui in avanti segnerà ancora".