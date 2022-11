L'attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo ha dichiarato dopo la vittoria contro il Ludogorets in Europa League: "Sapevamo che era una partita difficile e che loro sono una buona squadra, ma noi non potevamo fallire per la nostra gente. Siamo carichi e domenica ci aspetta un'altra battaglia da vincere, il derby è una partita difficile e importantissima. Oggi abbiamo dato il 100% per questa maglia, domenica dovremo dare il 200%. Sono contento, una serata così serviva a me e a tutto l'ambiente".