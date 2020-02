Vicinissimo a passare al Bologna durante il mercato invernale, come confermato sia da Sabatini sia da Bigon, Ibanez ha invece scelto il trasferimento nella Capitale. Ecco le sue parole



Che tipo di difensore sei?

“Le mie caratteristiche sono quelle della velocità, ho un gran salto e mi piace giocare palla al piede. Dimostrerò tutto in campo”.



Fino a poco fa eri all’Atalanta. Cosa suggeriresti alla Roma in vista di sabato?

“L’Atalanta la conosco bene, perché sono stato lì un anno. Non ho avuto modo di parlare con il mister, ma quello che sta preparando è in linea con quello che conosco. Sappiamo che sarà uno scontro diretto difficile e ci stiamo preparando al meglio”.



Non è preoccupato dall'abbondanza di difensori centrali nella Roma?



Sono tutti difensori di qualità. Non so quanto giocherà da qui a giugno ma combatterò per prendermi il mio spazio anche in futuro.