Roger Ibañez è davvero ad un passo dalla Roma. Ulteriori conferme arrivano dall’Atalanta. In occasione del ‘Monday Night’ contro la Spal, infatti, Gasperini non ha inserito il giocatore brasiliano nella lista dei convocati. Questo fa presagire che Ibanez sia ormai ai saluti con il club bergamasco al quale andranno 2 milioni subito per il prestito più altri 8 entro il 2021 per il riscatto.