Nel prepartita di Atalanta-Roma ha parlato ai microfoni di DAZN il difensore giallorosso Roger Ibanez: "Sappiamo che è una partita difficile. L'Atalanta è forte, ma vogliamo vincere".



Quanto pesa l'assenza di Smalling?

"Giocatore importantissimo per noi, però in rosa ci sono anche altri giocatori bravi e abbiamo fiducia in loro".