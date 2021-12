Ventisette presenze e quattro gol, Roger Ibanez sta vivendo una delle migliori stagioni della sua carriera: "Nel 2022 voglio continuare così e migliorarmi ancora di più". Idee chiare per il difensore della Roma, che ha parlato anche del rapporto con Mourinho: "Siamo molto legati, parliamo sia in portoghese che in italiano. Fin dal suo arrivo è sempre stato al nostro fianco e ci conosce tutti. Obiettivi? Vorrei vincere tutto, spero di conquistare lo scudetto".



LA VITTORIA DA EX - "Da piccolo dicevano che ero veloce, ci sto lavorando da due o tre anni. In generale dobbiamo migliorare la reazione, come l'anno scorso; quando prendiamo gol spesso non riusciamo a rialzarci. A Roma mi trovo molto bene, sembra Rio De Janeiro. La vittoria con l'Atalanta ci ha dato tanta soddisfazione, è stata una vittoria speciale".