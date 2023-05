Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato così a Rai Sport dopo il pareggio col Monza: "Siamo stanchi, ma in campo diamo sempre il massimo. Non è il risultato che volevamo, ma ora dobbiamo vincere sabato per rientrare nella lotta Champions. Dybala? Tutti stanno dando il massimo per dare un aiuto alla squadra".