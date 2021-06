Per il Borussia Dortmund il profilo di Roman Burki diventa non più indispensabile ed è uno dei profili a cui sta pensando la Roma in vista della rivoluzione che investirà il reparto con l'arrivo di Mourinho. Pur tenendo l'opzione Rui Patricio in primissima fila, anche il nome dello svizzero è tenuto in considerazione, anche perché il suo cartellino costerebbe appena un milione o poco più, come scrive LaRoma24.it.