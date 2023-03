La Roma sta pensando ad un doppio colpo in casa Bologna. Come riportato da Il Resto del Carlino, i giallorossi stanno monitorando le situazioni di Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez. I due hanno il contratto in scadenza nel 2024 e le trattative per i rinnovi sono in fase di stallo a causa della clausola rescissoria da inserire all'interno. Gli entourage dei calciatori la vorrebbero a 10 milioni, mentre il club punta a 25 milioni per entrambi. Nel caso non si riuscisse a trovare un accordo, i due andranno sul mercato. Oltre alla Roma, ci sono anche Milan, Inter e Lazio.