L’operazione “sostituto di Karsdorp” è scattata a Trigoria. La Roma sta sondando diversi profili per individuare quello giusto da portare alla corte di Mourinho. Detto di Bellerin ed Odriozola, l’ultima suggestione di Tiago Pinto segue una linea totalmente diversa ma più in linea con quella della Roma attuale. Il general manager giallorosso, infatti, come riporta Il Tempo, ha messo gli occhi su Ivan Fresneda, terzino classe 2004 del Real Valladolid. Fin qui a sei gettoni in Liga, di cui 4 da titolare. Cresciuto tra i settori giovanili di Real Madrid, Leganes e – giustappunto – Valladolid, il costo del cartellino si aggira sul milione.