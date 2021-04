Koopmeiners, ma anche Giroud. La Roma lavora su due piste che in questi giorni hanno fatto registrare passi interessanti. Oltre al centrocampista olandese, ai giallorossi sarebbe stato proposto anche il centravanti francese. Gli intermediari italiani dei due calciatori sono stati due giorni fa a Trigoria e hanno incontrato il generale manager Tiago Pinto. Giroud è stato cercato già alcuni anni fa dalla Roma e anche nelle ultime sessioni di calciomercato è stato accostato in maniera insistente. Ora è in scadenza a giugno, ha 34 anni, ma non rinnoverà. I Friedkin e Pinto tengono d’occhio la sua situazione ma il francese arriverebbe solo in caso di partenza di Dzeko.