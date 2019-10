La lista degli infortunati e le lunghe assenze potrebbero far tornare la Roma sul mercato prima della sessione di gennaio, dove il club potrà fare soltanto prestiti. Come scrive il Corriere dello Sport, il ds Petrachi sta valutando alcuni profili, ma non ingaggerà giocatori senza garanzie di affidabilità. E' stato offerto Donati, terzino che ha giocato anche nel Bayer Leverkusen, e con Hysaj c'è già l'accordo per gennaio.



Ma serve soprattutto un centrocampista e forse un attaccante centrale, dopo l'infortunio di Kalinic.L’impossibilità di ingaggiare comunitari ha escluso alcuni profili come Muntari e Sekou Sanogo. Emil Hallfredsson, che lo scorso anno ha giocato in tra Frosinone e Udinese, sembra il più pronto perché anche se è disoccupato continua a giocare nella nazionale islandese. ​Altro centrocampista proposto alla Roma è l'inglese Jack Rodwell, ex Blackburn.