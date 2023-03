Una stagione da protagonista con lo Spezia per provare il grande salto.: contratto in scadenza a giugno 2024, alcuni club hanno già acceso i riflettori su di lui e ora ci sta pensando anche la Roma. I giallorossi, riporta il Corriere dello Sport, sono a caccia di una punta affidabile che possa dare continuità: dopo l'exploit della stagione scorsa Abraham quest'anno è fermo a 6 reti in 27 presenze in campionto, Belotti non ha ancora mai segnato in 22 partite.Per Nzola invece la musica è diversa: 12 gol in campionato (meglio di lui solo Osimhen, Lautaro Kvaratskhelia e Lookman), con i suoi centri ha portato 19 punti allo Spezia. Per capirci, senza di lui i bianconeri sarebbero già in Serie B.. Nzola non ha fretta di decidere il futuro, prima vuole valutare tutte le proposte sul tavolo per poi fare la scelta giusta. Lo Spezia invece ha già le idee chiare: "Andrà via solo per un top club e per un'offerta consona". La valutazione è di circa 20 milioni, ma non è escluso che possa partire a una cifra inferiore per evitare di perderlo a zero nell'estate 2024. Già, perché al momento i dialoghi per un rinnovo del contratto non sono stati avviati e per ora il giocatore vuole concentrarsi solo sul campo.- La Roma è lì, alla finestra. Tiago Pinto studia le strategie e il futuro di Nzola. Lo switch tra l'attaccante dello Spezia e l'ex Toro è una possibile strada percorribile in casa giallorossa, anche se al momento quella di Nzola è solo un'idea e per il Gallo non sono arrivate offerte concrete.