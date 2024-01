Roma, idea Romeu a centrocampo. Ma solo ad una condizione

Non solo in difesa. Se Renato Sanches partirà con destinazione Besiktas, la Roma proverà a prendere un nuovo centrocampista. Il nome a sorpresa potrebbe arrivare dal Barcellona come riporta Repubblica. Tra i candidati forti, infatti, c’è lo spagnolo Oriol Romeu del Barcellona, con un passato in Premier con Chelsea e Southampton. Il giocatore piace ai giallorossi e non avrebbe convinto Xavi, che potrebbe lasciarlo partire a gennaio con la formula del prestito, l’unica possibilità per la Roma di intavolare una trattativa.