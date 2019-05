Come riporta Sky Sport, la dirigenza giallorossa ha come alternativa Sinisa Mihajlovic, scelta sulla quale avrebbe avuto un ruolo importante il futuro diesse giallorosso Gianluca Petrachi. I due, infatti, hanno già condiviso l’esperienza al Torino e, come riportato da AdnKronos, si sarebbero incontrati nella giornata di ieri.